娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時新聞網》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

關之琳遭指發福。(圖／翻攝自微博)

潘瑋柏和上海最美空姐閃婚。(圖／翻攝自IG、微博)

(中時新聞網)