娛樂周報》江蕙重啟臉書曝壞消息 林志玲上圍爆脹 他們宣布閃婚 焦糖哥哥高中跳級中山碩 11:222020/08/02 中時新聞網 黃詩淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江蕙重啟臉書真相驚人，林志玲上圍激漲。(圖／本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時新聞網》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 802 焦糖哥哥「高中跳級中山碩」大崩壞 竟戰網友學歷：你能仁家商？ 802 「痛苦歌王」染病暴瘦10公斤 成紙片人住院燒40萬 801 昔帶30萬閃離演藝圈！曹蘭秘婚穩交20年男友 只因張小燕睿智一語 801 江蕙悼許崑源被迫關臉書 突重開經紀人卻宣布壞消息 731 45歲林志玲「上圍脹爆」現身 網一看發現驚人變化 731 徐華鳳選美出身昔拍寫真 不敵胃癌42歲香消玉殞 730 演唱會後台爆女子被輪姦「報名輪流上」 樂團驚：調查中 關之琳遭指發福。(圖／翻攝自微博) 730 美人也老了？關之琳近照遭指發福 57歲長這樣 729 因誤會推開摯愛「她卻染癌」 歌王病榻前喊愛已來不及 729 謝和弦曝與前妻「野戰」：別忘了戲院休息站的事 728 女星被白睡 怒曝性愛片「我所有角色都身體換的」 728 狠甩不倫陰霾！王瞳閃嫁艾成「永不離棄的愛」 潘瑋柏和上海最美空姐閃婚。(圖／翻攝自IG、微博) 727 潘瑋柏宣布閃婚 小14歲嬌妻「最美空姐」模樣曝光… 727 大S驚吐「一生弟弟就斷氣了」是6歲女兒把昏迷的她從鬼門關救出 (中時新聞網) #娛樂周報 #娛樂圈 #娛樂新聞 #江蕙 #林志玲 #關之琳 #焦糖哥哥 #謝和弦 #潘瑋柏 #王瞳 也許您會感興趣 推薦閱讀 王渝屏佛系人生愛情不強求 04:102020/08/02 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 江蕙悼許崑源被迫關臉書 突重開經紀人卻宣布壞消息 - 娛樂 45歲林志玲「上圍脹爆」現身 網一看發現驚人變化 - 娛樂 昔日玉女淪脫星！多年後淚吐全裸拍三級片真相…悔進演藝圈 - 娛樂 演唱會後台爆女子被輪姦「報名輪流上」 樂團驚：調查中 - 娛樂 艾倫狄珍妮假面遭戳破傳請辭17年《艾倫秀》 員工再爆她卸責內幕 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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