三腳督高雄市長補選角逐戰進入倒數，國民黨主席江啟臣2日發布「甲級動員」號召黨內所有立委前往高雄黨部集合，隨後分別到高雄38個行政區以「陸戰」方式全力為市長補選候選人李眉蓁輔選，展現國民黨大團結的精神。

國民黨全力為李眉蓁選情全力衝刺，包括立院黨團書記官蔣萬安、榮譽主委王金平及33名立委都特地南下高雄為李眉蓁站台，一同參與「立委相挺，真愛高雄」活動，立委們扮演李眉蓁的分身，到各個行政區與當地議員展現團結意識一同掃街拜票，中午也會勤走基層介紹並享用各區的當地美食，為李眉蓁拉抬選情。

李眉蓁表示，當市長就是要行銷高雄，高雄是她唯一的初戀，這次請來立委們協助行銷高雄，相信他們也能認識高雄、愛上高雄。民進黨的一黨獨大不可怕，可怕的是大家的沉默，大家穿上「keep going」的衣服，看起來就很年輕、真誠，她們要用真性情，對抗民進黨的假包裝。

江啟臣說，高雄市長選舉不是李眉蓁1個人的選戰，雖然面對國家隊，但他們不畏懼，因為他們有人民當後盾。對手想靠不斷投票投到贏，他們更得團結一致，這場選舉不只是為李眉蓁，也不只是為高雄，而是為了台灣的民主。李眉蓁絕對不會讓高雄鄉親失望，盼能爭取高雄市民給他們服務的機會。

王金平指出，大家齊聚於此，就是要用新的選舉方式為李眉蓁加油打氣，來讓選民們更了解李眉蓁並獲得支持。前總統李登輝在世時，曾說台灣民主若要穩健前進，不能一黨獨大。因此希望大家能支持李眉蓁，解決目前民進黨一黨獨大處境，過去高雄在國民黨執政時期已有建樹，比如治水清淤做得好，讓高雄沒淹水也沒登革熱疫情，李眉蓁的政見會對高雄有絕對的幫助，希望大家給李眉蓁機會，讓人民享有幸福生活。

(中時 )