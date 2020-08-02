又見街頭鬧事！台中市警方執行暑期「青春專案」，針對KTV及青少年經常聚集等易滋事場所，加強臨檢，2日凌晨5點多有民眾報案，在北區進化路與自強一街發生青少年打架，警方啟動快打警網到現場，鬥毆的青少年早已鳥獸散，警方調閱路口及周邊監視器影像以釐清案情。

台中市警第二分局指出，警方調閱監視器影像，發現於超商內聚集約8男1女疑似10多歲的至青少年，即為稍早在進化路上打鬧糾紛同一群人，眾人鬧完事後即相約到超商吃早餐，過程中發生疑似霸凌的狀況。

警方在凌晨6點多，又接獲民眾青少年在超商滋事，疑似青少年罰半蹲類似霸凌行為，員警到現場詢問青少年，並將該名疑似遭霸凌之青少年帶出店外詢問，惟該名青少年表示店內其他青少年皆為朋友、並堅稱純係朋友間在玩並無遭到霸凌、且不須警方協助，警方將該群打青少年逐一登錄資料後，強制要求青少年返家

(中時 )