波音第3批次「超級大黃蜂」戰機

為了搶食加拿大以140億美元（約4100億台幣）採購88架新戰機的大餅，波音第3批次（Block III）「超級大黃蜂」（Super Hornet）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35A，還有紳寶集團（Saab AB）「獅鷲」（Gripen）-E都趕在7月31日最後期限前，紛紛加入搶單戰局。

據《防務新聞》（Defense News）與《動力》（The Drive）網報導，加拿大將在2022年決定花落誰家，第一架新戰機預定2025年交付。而波音秀出的新型F-18除了裝備適型油箱，以及紅外搜索與追踪測感器莢艙外，令人印象格外深刻的，就是武裝了12枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），還有2枚射程較短的AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinders）飛彈。

適型油箱載油量較大，可以增長戰機的航程。此外，波音的示意圖中顯示，它能攜帶空中加油夥伴莢艙（buddy refueling store），讓戰機在飛行中互相加油，進一步延長戰機的滯空力。此外，升級的「超級大黃蜂」將加裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達，增進戰機的目標偵測與瞄準能力。

F-35A戰機為何可能中選

從波音的示意圖看來，波音認真加強了戰機的空戰能力，兩個機翼下各有5枚AIM-120飛彈，而機身站位上還有兩枚AIM-9X「響尾蛇」飛彈。而這意味單是武器價值就達1200－1300萬美元（約3.5－3.8億台幣）。

儘管加拿大長年使用F-18戰機，但在這次戰機大規模汰舊換新案中，「超級大黃蜂」仍很可能面臨洛馬F-35戰機的挑戰。事實上，加拿大是「聯合打擊戰機計畫」（Joint Strike Fighter Program）成員，而這嚴重增添了「未來戰機戰力專案」（Future Fighter Capability Project ，FFCP）的複雜性。

加拿大當局原本打算採購65架F-35戰機，可是自由黨總理杜魯道（Justin Trudeau）2015年上台後，就取消了交易。後來渥太華2017年向波音採購18架新型F/A-18E/F突然告吹後，又同意採購25架澳洲皇家空軍的F/A-18A/B二手戰機暫時頂著用。

歷經一波三折後，如今加拿大總算確定，由波音，洛馬和紳寶來進行這場搶單大戰。

「獅鷲」-E與波音第3批次「超級大黃蜂」及洛馬F-35戰機搶加拿大新戰機大單

(中時新聞網)