對於時代力量黨主席徐永明因涉嫌貪汙，檢方昨（1）日將太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明及他們的助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

高雄市時代力量議員黃捷雖未對聲押部分回應，但於31日晚間臉書開直播，對於黨主席是否涉及收賄？有表示其立場。

黃捷指出，目前還不知道黨中央、主席與檢調那邊的狀況，恩...一些事實基礎可以先釐清，

黨內的事情，第一時間當然覺得要釐清的狀況就是...跟決策委員說，主席一定要到案說明，

該調查，黨內該辦的就是要辦，經過正確程序，希望黨中央說明，以往程序是這樣，現在就不應該有其他雙重標準，不然就會被外界質疑。

黃捷說，他沒要影射，也不知道發生甚麼事情，至少做為黨員，可以建議的是，要依照以往，譬如去年不分區立委高路以用的助理涉及用另外身分領計畫補助費，高路被要求請辭，去年是這樣處理的，今年應該同理來辦，該怎麼處理就怎麼處理。

(中時新聞網)