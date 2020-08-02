財聯社8月2日報導，據《華爾街日報》，繼美國總統川普上周五公開表示反對微軟收購TikTok美國業務後，有消息人士表示，TikTok的母公司字節跳動創辦人張一鳴同意出售自己的股份。

此前，根據路透社報導，有2名知情人士於8月1日表示，川普上周表示決定禁用TikTok之後，字節跳動已同意完全脫離TikTok在美國的業務。不過，字節跳動在此之前，曾嘗試在TikTok的美國業務中，持有少量股權，但遭到了白宮的拒絕。

其中一名消息人士指出，根據新的交易，字節跳動將完全退出，微軟將接管TikTok的美國業務。該人士還補充，一些總部在美國的字節跳動投資者可能有機會獲得該業務的少數股權。不過，具體進展如何，還有待各方回應。

去年，TikTok在美國被下載了4600萬次；今年在疫情的外出禁令下，更是勢如破竹，市調機構App Annie的報告顯示，疫情期間，TikTok在美國年增率達375％。另一家市調公司Sensor Tower數據也顯示，今年5月，字節跳動旗下的TikTok和抖音全球下載量超過20億次；

Sensor Tower數據還顯示，今年第一季，約有3.15億用戶下載了TikTok，這是有史以來，單季應用軟體下載量最高的一次，使其在全球的總下載量超過22億次。

(旺報 )