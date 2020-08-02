李乾龍開支票「侯會再來輔選」 侯友宜回應了 11:222020/08/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2日侯友宜於淡水面對媒體提問，國民黨秘書長李乾龍預開支票「侯友宜一定會再來」，但似乎與侯友宜不同調？侯回應，大家要記得先做好自己的角色、工作。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選火熱，新北市長侯友宜1日特地南下為李眉蓁輔選，2日侯友宜於淡水面對媒體提問，國民黨秘書長李乾龍預開支票「侯友宜一定會再來」，但似乎與侯友宜不同調？侯回應，大家要記得先做好自己的角色、工作。 侯友宜表示，其實我很誠懇，我現在是新北市的市長，現在最重要的是市政優先、做好自己的工作，在假日才會為利用空檔時間給候選人支持，大家要記得自己的角色要先做好，有其他的餘力才會給同黨籍的候選人滿滿的溫暖鼓勵、加油。 (中時 ) #侯友宜 #自己 #角色 #市長 #候選人 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜昔喊「貪汙關到死」被他酸 徐永明今涉貪遭聲押成笑話 - 政治 前幕僚爆：李登輝曾被他拒於門外 在雨夜中「罰站」10多分鐘 - 政治 驚！高雄市長補選封關街頭民調 這人票數竟大增 - 政治 韓國瑜野生照再流出 網猛然發現：跟以前不一樣了 - 政治 蔣經國為何選李登輝而不是林洋港？鄭佩芬爆真正原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。