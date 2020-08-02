高雄市長補選火熱，新北市長侯友宜1日特地南下為李眉蓁輔選，2日侯友宜於淡水面對媒體提問，國民黨秘書長李乾龍預開支票「侯友宜一定會再來」，但似乎與侯友宜不同調？侯回應，大家要記得先做好自己的角色、工作。

侯友宜表示，其實我很誠懇，我現在是新北市的市長，現在最重要的是市政優先、做好自己的工作，在假日才會為利用空檔時間給候選人支持，大家要記得自己的角色要先做好，有其他的餘力才會給同黨籍的候選人滿滿的溫暖鼓勵、加油。

(中時 )