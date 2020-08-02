鄧紫棋、郎朗、歐陽娜娜、周震南、梁龍等人在WeTV選秀節目《明日之子樂團季》擔任教師團，朴樹為客座教師，選出最強男生樂團（樂隊）。其中歐陽娜娜在最新一期節目穿上青春感蓬蓬裙，下衣失蹤白嫩美腿超吸，而她在節目中展現音樂才華，化身人體調音器幫學員調音，又指導學員怎麼更舒服拉大提琴，只為了用自身經驗協助男孩們完成更好舞台。

就連鄧紫棋在談該節目導師時，也認為歐陽娜娜謙虛又勤奮。事實上，歐陽娜娜曾在2019年被《富比世》雜誌以「台灣音樂家、演員」的身分，入選為「亞洲10大領域30位30歲以下傑出青年」，目前正於知名音樂學院伯克利就讀。歐陽娜娜還在節目中發出「喜歡宣言」，形容學員廖俊濤所屬的午睡留聲機樂團演出，「燈打開的那一剎那，就覺得太想喜歡一個人！」連用「很喜歡、太喜歡、真的好喜歡！」三個層級表達喜愛之情。

歐陽娜娜美腿超吸睛。（WeTV提供）

歐陽娜娜表示：「在音樂之下喜歡的感覺，真的很美好。」她還跟教師團之一的周震南要廖俊濤聯繫方式，提出想與他合作的邀請，甜喊對方濤濤，「我想跟你合唱，真的太喜歡你的聲音了。」

(中時 )