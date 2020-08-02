中信兄弟在洲際主場與富邦悍將三連戰，前兩場比賽都以1分差守住勝利，今（2）日推出本季首度先發的周磊，與富邦新生代的江國豪交手。

周磊戰績0勝0敗、自責分率14.73，本季唯一登板紀錄為4月30日，中繼上陣投3.2局，被擊出7支安打，包含1發全壘打，失掉6分。今年在二軍以先發為主，出賽12場其中11先發，戰績4勝3敗、自責分率7.41。投球內容落差頗大，7月24是最近一次登板，結果投2局失8分，內容不佳。

周磊上次一軍先發是在2018年9月23日，該年9月他曾是先發輪值之一，且連兩戰對富邦悍將繳出5.2局無失分、6局失2分好投。這次因黃恩賜手痠暫掛免戰牌，暌違近兩年再次獲得一軍先發的機會。

江國豪戰績4勝6敗、自責分率6.83，本季成為富邦悍將先發輪值一員，開季第2場登板面對中信兄弟5局狂失10分。經過震撼教育後兩場先發表現亮眼，分別投6局無失分、8局失2分；進入6月雖曾連兩戰共投7局、狂失13分，上半季最終戰回穩，與象隊交手繳出6局無失分好投。

但下半季首場先發又出狀況，投1.2局被擊出7支安打，受守備失誤影響，失掉7分其中有4分責失。

江國豪本季與中信兄弟交手2次先發、2次後援，吞下1敗，勝投尚未開張。共投14.1局被擊出24支安打，其中曾挨高宇杰1發全壘打，另有4次四壞球、10次三振、自責分率6.91。

(中時 )