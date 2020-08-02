LeBron chasedown with an AD encore 🤚🤚



(📺: @SpectrumSN & ESPN) pic.twitter.com/qhMtWkT4PT — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 2, 2020

明明距離搶下西區龍頭的魔術數字僅剩下「1」，衛冕軍暴龍偏偏不讓湖人得逞！靠著羅瑞攻下全場最高33分，外加14籃板、6助攻，阿奴諾比也有23分進帳，暴龍2日以107比92輕取湖人，也讓湖人想要搶下西區頭號種子還要等等。

湖人一開賽就被暴龍打出13比0猛攻，詹姆斯、安東尼戴維斯兩大主力同時低迷，安東尼戴維斯更創生涯首次第1節得分掛零紀錄，幸好湖人板凳相當爭氣，隨即幫助球隊逐漸追上，甚至取得超前，上半場結束，湖人反以44比41領先。

沒想到下半場一開始，湖人又陷低迷，暴龍趁機打出10比0重新超前，比賽從此陷入互有領先僵局，可是暴龍末節竟然再次打出10比0小高潮，其中范維利特包辦5分，重新擴大領先差距，甚至領先到16分之多，湖人早已被打傻了。

「小皇帝」詹姆斯貢獻20分、10籃板及5助攻，是湖人表現較正常的球員，安東尼戴維斯雖有14分、6籃板及3火鍋，投7中2的手感卻不太好，但真正手感低迷的人，還是面對前東家暴龍，竟然全場投7中0、2罰0中的丹尼格林。

原本只要湖人擊敗暴龍，就可提前登上西區龍頭，也就是西區第1種子位置，公鹿也可靠著暴龍落敗，順勢登上東區龍頭，如今隨著暴龍修理湖人贏球，湖人、公鹿兩支分區領先球隊，只好等著接下來比賽自助人助，卻只是時間早晚問題。

(中時 )