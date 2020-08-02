比利時籍工程師確診感染新冠肺炎，外界質疑台灣是否已出現社區感染？中央疫情中心指揮官陳時中今天表示，該案可能是境外移入，社區感染的可能性非常小。他也提醒國人，疫情一直在變化，還是要戴口罩，尤其室內盡量要戴。

陳時中今天前往台北賓館悼念前總統李登輝回應媒體詢問時表示，國內外疫情目前還是高高低低一直在變化當中，他提醒國人還是要戴口罩「這是非常重要的」，要回到對抗病毒的社區防線，大家都應該儘量把口罩戴好，尤其是在室內，儘量要戴。

針對比利時籍工程師確診是否屬於本土案例？陳時中指出，還需要進一步判定，從昨天的疫調顯示，有可能是境外移入，並不完全如同媒體所言是本土性的可能性較高，不過，最後還是要看疫情調查和檢驗結果，讓專家來做比較專業的判斷。

至於是否公布足跡？陳時中也表示不會，他說，他從以前就有講過，有掌握住的病例，就會掌握不會去公布，除非有發覺哪些地方是真得無法去掌握，那樣才會去公布。

媒體詢問台灣是否已有社區 感染？陳時中則表示「沒有」，他說，是有可疑案例或大家擔心的案例，但從疫調檢驗來看都沒有，所以社區感染的可能性是非常小的，不過陳時中也再度提醒國人，不要因為可能性非常小，大家就不把自己保護好，要求大家一定要力行防疫新生活。

(中時 )