1名男子1日下午在澳底漁港外海玩SUP立槳活動翻覆，至今仍下落不明，海巡隊出動海、空人力搜救。（翻攝畫面／張穎齊新北報導）

澳底海巡隊救起玩SUP立槳活動的女子，但男子尚無下文。（翻攝畫面／張穎齊新北報導）

夏季到來，水上活動夯，東北角海域更是玩水的熱門景點，1男1女1日下午2時許共乘一艘SUP槳板（站立式划槳衝浪板），在新北市貢寮區澳底漁港外海遊憩時，因風浪過大不慎翻覆，海巡署艦隊分署第16（澳底）海巡隊剛好在巡邏時發現，救起1民眾，但另1民眾至今仍沒有蹤跡，眼看颱風快到來，海巡隊正出動陸海空人力搜索中。

澳底海巡隊1日下午4時許，隊上「PP-3575艇」正在執行海域巡邏勤務時，於澳底港口外海面，發現有一個無人SUP槳板，隨即於附近海域搜尋，並於澳底港口外0.1海浬救起1名女性民眾，獲知尚有1名男性民眾失蹤，立即通報海巡署第二（北基）巡防區指揮部，統籌指揮調度岸、海能量展開救援，並同步申請空中勤務總隊直升機及澳底派出所、貢寮消防分隊共同加入搜救，目前尚未尋獲，仍持續搜救中。

澳底海巡隊表示，海岸環境危險多，請民眾在從事水域活動時，多注意自身安全，以免造成生命財產損失；搜救工作分秒必爭，秉持人溺己溺之理念，發生危急狀況時，請立即撥打海巡署免付費118報案服務電話，以利第一時間協助救援。

(中時 )