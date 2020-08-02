中壢為全台新住民第二代人口最多的鄉鎮，教育部青年署桃連青年志工服務站（中原大學）與台灣新住民萌芽協會合作的「我行我塑」營隊，透過青年志工們精心安排的活動，協助跨國銜轉生的孩子們認識正確的環保觀念。

「跨國銜轉生」指的是在國外長大、轉學回台灣就讀的新二代孩子，在母語不是中文，也不了解台灣風土民情的情況下，要怎麼融入台灣社會？

「難學的不是中文，是異鄉的潛規則。」專門輔導新二代融入台灣社會的新萌芽發展協會理事長陳暐傑說，當跨國銜轉生剛來到台灣時，他們面對的不只是語言上的隔閡，還有各種文化上的差異，而衛生及環保觀念也是其中之一。

因銜轉生的原生國家與台灣資源回收的習慣不盡相同，為期5天的「我行我塑」營隊，志工們透過戲劇與舞蹈，還有一些手作課程，將議題變得輕鬆有趣，讓小朋友在遊戲的過程中建立環保觀念。

5天的營隊中，小朋友們利用資源回收作畫、到郭元益工廠學做鳳梨酥，還有從志工們設計的戲劇中學習怎麼樣做環保。「我現在知道吃飯前要先洗手，也知道垃圾不能隨便丟地上了！」今年12歲，剛來台灣八個月的弟弟笑著說。另一位同樣年紀的小朋友今年已經是第三次參加，但營隊的戲劇、課程每年都不一樣，所以明年還是會想參加。

「原本以為跟他們在語言溝通上會有一些問題，但活動真的開始之後發現，其實他們沒有我們想像中的不一樣，就是一般的小朋友。」志工陳宣穎說，跨國銜轉生沒有什麼不同，一樣是台灣人，一樣是小朋友，只是透過這個活動讓他們更了解台灣的習慣，以融入台灣生活。

(中時 )