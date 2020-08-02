立法院傳出爆發集體貪漬案，檢調大動作搜索立法院，對象包括綠委蘇震清、藍營立委廖國棟、陳超明、無黨籍立委趙正宇等立委辦公室被搜索，而時代力量黨主席、前立委徐永明也在搜索對象內。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希2日在臉書開酸，「一切都是錢惹的禍？」、「這是什麼樣的時代力量？錢嗎？」

李來希在臉書寫下，這幾年時代力量主要幹部為了所謂的年金改革，一而再再而三的羞辱軍公教人員，「這裡面最具代表性的人物就是徐XX，什麼樣的髒話都出籠，而且一再告發軍公教人員代表，幾次威脅要把我送入監牢，甚至連自己違規停車被媒體踢爆，還反過頭威脅本人洩漏個資，一付正義凜然的模樣，讓人作嘔，迄今我還一直等他來告」。

然而，如今徐永明捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受業者賄絡，時力也發出聲明指出，即日起停止徐永明職務，並由前任主席、立委邱顯智為代理主席。

對此，李來希也說，對照貪瀆被法辦的模樣，真是讓人不勝唏噓，原來一切的一切都是在演戲，在白花花的鈔票面前，都是假的，都是那麼不堪，「時代力量啊時代力量！這是什麼樣的時代力量？錢嗎？」

然而，徐永明涉入收賄案後，過去跟徐永明在立法院的戰友黃國昌則是臉書發文表示，「我支持決策委員會今晚依既往黨內紀律程序的決定，也相信後續調查議處會依照相關規範與前例，秉公處理，以回應支持者對黨的期許與信心。」

(中時新聞網)