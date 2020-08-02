台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄推動修正公司法第九條「SOGO條款」、施壓營建署案，共聲押五位前、現任立委，其中國民黨黨籍立委陳超明、廖國棟遭聲押，新北市長侯友宜2日回應，「該怎麼做就怎麼做」，任何人涉及到司法案件，都必須接受司法調查。

侯友宜說，任何人涉及到司法案件，都必須接受司法調查，司法毋枉毋縱，每個人接受司法調查都必須誠懇面對，相信司法能把事實釐清。

(中時 )