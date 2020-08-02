民進黨立委蘇震清、前立委、時代力量黨主席徐永明、廖國棟、陳超明、趙正宇等5位涉嫌介入SOGO經營權之爭，昨遭北檢聲押。國民黨台北市議員游淑慧今天更爆料，蘇震清「蘇（數）不清的財產」，並曬出他108年的財產申報清單。

北檢偵辦立委收賄案，懷疑數名現任立委，收受前太流公司負責人(前董事長)李恆隆千萬賄款，調查局昨約談相關人等後，移送23名被告，台北地檢署1日複訊相關被告、證人後後，前立委陳唐山等12人獲交保、1人請回，並向台北地院聲押李恆隆等10人，其中4名現任立委以「收賄」重罪、逃亡以及勾串共犯、證人或滅證之虞，向法院聲請羈押。預計羈押庭開庭時間，最快將在今日下午2點以後。

游淑慧今(2日)則在臉書發文爆料，被控行賄的太流公司前董事長李恆隆向媒體表示，給民進黨立委蘇震清的兩千萬是「借貸」。她質疑，「蘇震清需要跟李借2000萬？」。

她說，看看蘇震清108年的財產申報，光是「名下」財產：土地就8000坪、銀行現金2200餘萬、手中「被發現」的持股，光票面價值都1億6千萬。自己的財產都蘇（數）不清了，為何需要借2000萬？

游淑慧也提到，關於蘇「誠美材」持股去年立委廖婉汝就曾揭露，「蘇震清之前的公職人員財產申報中，完全沒有投資事業的申報事項」，直至去年4月中旬誠美材案爆發後，他將持股「偷放委託」他人代持才曝光，108年蘇才趕快補申報財產。連帶也讓人知道蘇震清原來是股神，「居然炒股26天淨賺3千萬元」。讓游淑慧質疑，「蘇震清還有多少財產是『寄放』在別人家？」

民進黨立委蘇震清108年財產申報。(圖/翻攝自 游淑慧臉書)

民進黨立委蘇震清108年財產申報。(圖/翻攝自 游淑慧臉書)

國民黨台北市議員游淑慧，今(2日)臉書發文。(圖/翻攝自 游淑慧臉書)

(中時新聞網)