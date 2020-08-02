大陸西安一名男子日前因有血尿、尿痛的困擾找上醫生，經問診後男子才吞吞吐吐地吐露實情，原來，他竟把磁力珠塞進那話兒，X光一照才發現磁力珠卡在膀胱中吸附成一團，而手術後取出的磁力珠竟高達29顆。
據《看看新聞》報導，這位男子因不明原因往尿道塞進29顆磁力珠，塞了10 天以上後發現排尿發生問題，不僅血尿之外排尿時也相當疼痛，才趕緊看醫求助。醫生透過不開刀在尿道口進行微創手術，才順利取出磁力珠。而男子也因為荒謬舉動造成膀胱與尿道受損，但經治療後已恢復健康。
此文轉發在微博後引來大陸網友打趣點評：「把自己當玩具？」、「也玩太嗨？」、「褲檔藏雷，尿道藏珠」、「看得我下面好痛」；更有網友提供不負責任方法說：「其實可以自己取出來！找一個磁力球再綁上一條釣魚線，把球也塞進去後待吸附後牙一咬拉出來」。
文章來源：《看看新聞》
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。