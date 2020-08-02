根據國家災防科技中心LINE官方帳號發布訊息，彰化縣新增一名男性確診案例，且為境外移入案例。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心呼籲民眾，進入密閉空間務必戴口罩，並且落實勤洗手與咳嗽禮節。（翻攝「疾管家」／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣離岸風電20多歲比利時工程師確診新冠肺炎，有民眾質疑他住過的旅館、待過的健身房，為何可以照常停業？是否沒有按時消毒？彰化縣衛生局澄清，外籍工程師待過的縣內旅館、健身房或用餐餐廳，都有依規定消毒，員工也都遵守防疫規定戴口罩，因此疫調人員匡列相關接觸者時，要求自主健康管理，評估之後相關場所無須停業。

根據疫調外籍工程師5月3日入境後在北部居家檢疫14天，5月21日到6月18日在彰化，之後上北部10多天至6月29日，從6月30日直到自費檢疫收治北部之前，主要都在彰化；平日工作日多只有與同公司同事接觸，晚上才回回旅館休息。

彰化衛生局因此針對他所入住的職場、旅館、餐廳、健身房等地，還有去過的醫院診所和計程車等接觸者進行採檢，3間旅館有88人、7間餐廳6人、12名計程車司機和醫院的接觸者10人等，都要求採檢、自主健康管理。其中醫院部分，因現行規定仍強制要求佩戴口罩才能進出，目前10名接觸者採檢為陰性。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，工程師搭計程車時，也沒佩戴口罩，但計程車司機通通有戴，因此感染風險就相對較低。7月31日疫調當天已針對去過的旅館、餐廳、健身房等進行消毒；其中旅館業者防疫多數十分嚴謹，戴口罩、量測體溫、消毒手部等，因此員工接觸者必須持續自主健康管理14天，營業場所只要精準防疫，無須停業。

他強調，工程師生活型態早出晚歸，回到旅館多待在房內休息，沒有到餐廳吃早餐、也很少使用公共設施，旅館都有落實每天消毒、櫃台人員戴口罩，經評估後旅館不需要停業。

葉彥伯進一步指，新冠肺炎在室內傳播，主要是與人接觸距離1.5公尺以內，且沒有任何戴口罩等防護措施，互動15分鐘以上，較容易被傳染；像健身房等室內密閉空間，疫調匡列多達206人接觸者，包括員工、教練與其他運動者，今天已進一步針對監視錄影畫面過濾，將只針對同時段風險較高的接觸者要求居家隔離，其餘只需自主健康管理即可。

(中時 )