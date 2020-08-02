又新增1境外移入案例 指揮中心下午2點緊急說明 11:352020/08/02 中時新聞網 中時、 陳人齊 、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又新增1境外移入案例 指揮中心下午2點緊急說明，圖為指揮中心發言人莊人祥 (圖／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內自27日以來，一個禮拜增加了21例新冠肺炎確診，其中還有一例比利時工程師的感染源還待釐清，結果今天中央流行疫情指揮中心又宣布新增1名境外移入個案，將於今天14:00召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明最新疫情，《中時新聞網》將全程直播。 (中時新聞網) #說明 #新增 #境外移入 #指揮中心 #2點 也許您會感興趣 推薦閱讀 上緊發條 擴大採檢才是上策 04:102020/07/29 生活新聞 移工確診 社區潛藏無症狀感染者 04:102020/07/29 生活新聞 泰國移工確診 侯友宜：加強移工宿舍稽查 09:222020/07/29 生活 入境堅持不普篩 指揮中心：已有14天居家檢疫 14:122020/07/29 生活 鬆口氣！返泰確診移工 189名同事全數陰性 15:002020/07/29 生活 越南峴港也爆疫情 指揮中心：暫不更動中低風險國家名單 14:372020/07/29 生活 有疑似症狀43移工 我將採檢 04:102020/07/30 生活新聞 境外病例驟增 邊管短期內不放寬 04:102020/07/30 生活新聞 新增7例新冠肺炎確診 6例境外移入、1例感染源待釐清 10:292020/08/01 生活 陸遊戲企業 H1添逾2.2萬家 04:102020/08/02 全球財經 生活熱門新聞 彰化認了 染疫工程師愛上健身房、酒吧 匡列371名接觸者 - 生活 「哈格比」來勢洶洶有機會放颱風假？專家回應了 - 生活 12生肖智商排行榜出爐！老鼠只排第2 屬狗容易被騙 - 生活 外籍工程師染疫卻無症狀怎抓的？指揮中心曝關鍵 - 生活 第2波來了？工程師確診走遍天下 急診醫：一堆人急跑藥局買口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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