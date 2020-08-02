國內自27日以來，一個禮拜增加了21例新冠肺炎確診，其中還有一例比利時工程師的感染源還待釐清，結果今天中央流行疫情指揮中心又宣布新增1名境外移入個案，將於今天14:00召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明最新疫情，《中時新聞網》將全程直播。

(中時新聞網)