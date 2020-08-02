七郡公審，各懷心思，仗節山堂內，七名郡守各自寫下支持人選，向南宮、龐蒼遠生死命數，便在這七字之間。向南宮主隨客意，任龐蒼遠親自揭曉答案，當字卡翻開，只見驚目一眼，詫覺往事如火，燒入心腸！

魔劍嶽風雲變色，赤華劍雪憐、幻劍刈時雨、鬼羅劍魔藜，對上魔嶽劍主！仇人相逢，凜冽殺意，正是暴動前兆！魔嶽劍主一張眼，締魔劍異彩騰耀，三人手中劍鋒竟同時背叛，反傷其主！只見魔嶽劍主無情屠戮，劍不留生。

油燈護命，艾香引路，為調查誅世之墨來歷，西窗月芳魂入魙域，恍惚彌留間，已入生死之隙。幽暗鬼域，但聞嬰啼迴盪，伴隨女子哀泣，西窗月一路深探，將查出何種線索？而在人世，數個時辰不覺已過，在旁護持的晏朝歌，忽查油燈明滅閃爍，西窗月此番絕境之行，變數再起！

八歧邪神之約，莫召奴與獄婪踏上朱雀靈鄉，欲解逆神七皇之謎以及銀宇風暴的真相。身為太曦神照最忌憚的存在，破壞神厄禍究竟從何而來？面對厄禍完全甦醒的時刻將到，獄婪真正的盤算是什麼？欲知詳情，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂天越》第21章：生死一念；第22章：筆下連環劫。

(中時 )