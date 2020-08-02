日前傳出國民黨立委廖國棟、陳超明、民進黨立委蘇震清、時代力量主席徐永明、無黨籍立委趙正宇涉嫌收賄遭到北檢聲押，對於黨內立委不法收賄，國民黨主席江啟臣表示，黨內無法接受任何收賄情事，若廖國棟、陳超明確定羈押，會將其停權處分。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁2日偕同黨主席江啟臣、榮譽主委王金平及33名黨內立委舉辦「立委相挺，真愛高雄」活動，為選戰全力衝刺，記者會中被媒體問到針對2位國民黨立委疑似收賄被檢方聲押，黨內是否會做出懲處或召開考紀會？

江啟臣表示，國民黨絕對不能接受有任何國會議員、從政同志有收賄的事情發生，針對目前正調查的司法案件，他們全力支持司法單位依法查辦、毋枉毋縱。站在國民黨的立場，他們無法容忍此事發生，也會採取高道德標準自我要求，只要涉案的同志，確定遭到司法單位批准聲押禁見，就會請考紀會開會，至少給予停權處分。

(中時 )