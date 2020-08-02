對於時代力量黨主席徐永明因涉嫌貪汙被檢方向法院聲請羈押，財經專家蔡玉真表示，時代力量，玩完了！尤其徐永明，結束了！

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，昨（1）日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方認定被告涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

財經專家蔡玉真昨（1）日在臉書表示，時代力量玩完了！尤其徐永明，結束了！蘇震清果然也結束了！趙正宇才剛起步，就踩雷了！

她說，如果收錢，又不是正常的政治獻金，那就沒啥好說的！如果時代力量一個公聽會的對價是200萬，那⋯時力當然也就跟著玩完了！這些「利委」，真是自取絕路啊！

(中時新聞網)