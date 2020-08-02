台股從3月23日低點反彈至7月底刷新歷史高點，加權指數上漲43％，同一期間，超過八成的台股基金表現都打敗大盤，前十名台股基金報酬率至少七成，表現最好者甚至交出九成以上的報酬率，值得注意的是，這些強勢基金持股多以中型電子股為主，非靠重押護國神山台積電仍可創造傲人績效。

據統計，3月低點以來至創下歷史新高，此時期超過八成台股基金表現勝過大盤漲勢，但也有部分高股息、傳產為主的台股基金表現，明顯落後大盤。不過，表現最佳的前十強台股基金報酬率頗受矚目，都在七成以上，表現最佳的野村、富邦投信旗下台股基金，因選股精準，最高報酬率達93％，創造比大盤高出一倍的報酬率。

檢視野村和富邦投信旗下表現最佳的台股基金持股，可發現，至6月底止前三大持股，都非近年來漲勢驚人的台積電，且台積電持股比重都不到4％，排名在五大持股之外。致勝的關鍵在於基金選股靈活，較早掌握各產業優勢，例如世芯-KY、南電、美利達，是績效居冠的野村優質基金前三大持股，績效高達80％的富邦科技，則以祥碩、欣興、譜瑞-KY為前三大持股，台積電持股排名第七，僅3.88％。

台股創新高後，投信法人開始進行持股調整，但整體而言，法人仍看好台股在科技產業領先優勢下的多頭發展，將短線波段賣壓視為正常表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年全球流動性大增，美歐日央行資產大增6.4兆美元，相較於金融海嘯時增加1到2兆美元的規模，威力可以想見，加上外資迄今回補台股速度相對緩慢，累計至今仍賣超5,000多億元。題材面上，近期國內外重要企業法說會可看出以下幾個意涵：首先，國際IDM大廠開始轉單全球晶圓代工龍頭廠，國內相關半導體晶圓代工、材料、IC設計受惠頗多，趨勢可望持續數年。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵也說，台股除政策加持之外，科技題材的優勢和競爭力，有望持續吸引資金配置，惟市場在短線急漲之下，操作上建議採雙龍頭策略，找尋短中長期趨勢類股，並防範大盤拉回修正。

短期在配置上可留意解封消費概念股、電子業旺季5G相關新機概念股，中期可留意去中化及去美化電子供應鏈板塊移動概念股，長期而言，包括AI、5G、電動車、物聯網、HPC等成長趨勢佳的類股，都值得關注。

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(中時新聞網)