王渝屏在片中演出背景神秘的轉學生。（羅永銘攝）

王渝屏專訪。

25歲新生代演員王渝屏在校園電影《哈囉少女》中飾演轉學生，為替好姊妹復仇，不顧人身安全展開反擊計畫，戲外她則有套自己的「佛系」人生觀，從在學時就秉持佛系交友、佛系戀愛，即使踏上星途，她都不諱言連工作心態也越來越佛系，目前人生最大的目標就是心靈平靜。

王渝屏解釋，她以往交友都是很被動的，高中好朋友到現在還有聯絡的僅有2位，也不會以閨蜜相稱，「大家淡如水的關係也蠻自在的，不用常見面，只要得知對方過得還不錯就很開心，而且我不用Line，因為有的貼圖很大聲，但大家還是都找得到我。」

至於王渝屏的佛系路線感情觀為何？她表示自己喜歡誰或被誰喜歡，往往是能「感應」的到，完全不強求，且愛情不是她的人生主題，談戀愛對她而言是非必要；工作方面她也隨緣地有試鏡就去，「沒有拿到角色的話，決定權也不在我，如果我得到就是有燒香拜佛，選到我就是感謝。」

王渝屏決定追求平靜人生的關鍵是在2、3年前，她因為一次機緣開始和許久未見的朋友們相約爬山，「爬山是長時間的運動，又不太會說話，就發現了自己喜歡平靜，那是一個我很享受的過程，讓我性格變得更穩定。」她會利用爬山的過程思考人生遇到的困難，特別的是，每當她想出了1個問題的解答，腳還是在走、山還是在爬，就開始思索下一個人生難題，「很多事就是這樣解決的，而且回頭看，很多事根本沒那麼要緊。」電影8月7日上映。

(中時 )