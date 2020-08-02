今年第4號颱風「哈格比」今晨5時30分發布海上警報，今天晚間到明(3)日為最接近台灣時間，隨著颱風接近，北部與東北部降雨機率提高，加上西南風增強，周二(4)前天氣都不穩定，另外若太平洋高壓比預計偏西些，將不排除發布陸上警報。

氣象局表示，「哈格比」持續接近，今夜明晨最接近台灣，也是風雨最明顯的時候，目前基隆北海岸、西南部、東半部、恆春半島沿海、離島如澎湖、馬祖等已有長浪發生，鵝鑾鼻沿岸浪高已達2米以上，須特別留意。

氣象局指出，「哈格比」外圍環流將為台灣帶來大雨或豪雨等級降雨，西半部、北部及東北部將有明顯降雨，午後雷陣雨範圍將遍及全台，西半部平地也要慎防防大雨或豪雨。

雨量預測部分，今天降雨仍以午後雷陣雨為主，北部受颱風外圍環流沉降作用影響，沒下雨時天氣會較為炎熱，台北市測站已測得36.1度高溫。

氣象局說，颱風仍維持輕度颱風強度，但仍有稍微增強機會，今晚隨著北上接近台灣，在經過東北部近海後將進入大陸，下周二颱風將逐漸遠離。

天氣風險臉書專頁提到，周三(5)起太平洋高壓會慢慢地增強，未來一段時間內台灣大致位於高壓邊緣，各地轉成典型的夏季高溫午後陣雨天氣，迎風面的東半部偶爾會有短暫雨之外，西半部近山區還是有瞬間較大雨勢機率，預估將持續影響到週末。

(中時 )