台中市議員陳淑華與里長抨擊，水湳經貿園區公51範圍內的惠來溪上游做半套，「那有兩岸欄杆、護欄只有做一側，另一側卻不做！」（盧金足攝）

水湳經貿園區是台中市明日之星，重大工程備受地方期待，市議員陳淑華發現該園區公51範圍內的惠來溪上游，有如髒亂臭水溝，一條溪出現兩種風貌，水利局提出整治進場施工，但公51惠來溪上游兩側工程，卻一側有施工、一側雜草叢生，兩側景觀不一致，陳淑華與地方里長要求市府調整施工內容及範圍，河岸美化不要做半套。

陳淑華指出，中央公園範圍的公51內惠來溪上游整治，市府稱惠來溪兩側景觀都會做好，一側要做溼地生態景觀、另一側要做綠美化，讓整體景觀一致。

但她與多名里長現場勘查時，整治惠來溪上游河岸景觀卻只做一側，連惠來溪兩側的欄杆、護欄僅只有一側，質疑另一側工程未列入施工範圍，水湳水資源中心、中央公園停車場，現場雜草叢生、維護失當。

「那有兩岸欄杆、護欄只有做一側，另一側卻不做！」西屯區逢福里里長張文平、大河里里長陳資源說，惠來溪上游整治也要講安全，不做的一側是水湳水資中心，也是中央公園停車場，擔心安全疑慮，建議市府欄杆兩岸一起做起來。

陳淑華批評，其中重要的一段也是惠來溪上游的中央公園公51範圍尤其有必要將景觀做好，連同惠來溪、潮洋溪流域全線整治，讓整個惠來溪亮點更完善，串接三大亮點的惠來溪、潮洋溪成為美麗的帶狀風景區域。

她將依據現勘發現的狀況，要求市府公51惠來溪上游兩側景觀同步做到好，避免發生走在惠來溪，一邊溼地生態、另一邊卻雜亂不堪的窘境，對市府施工品質也會打折扣。

(中時 )