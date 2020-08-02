好萊塢硬底子巨星西恩潘(Sean Penn)今年59歲，曾以《神秘河流》、《自由大道》兩度拿下奧斯卡影帝小金人，演藝成績多產而精采，而他的感情史絲毫不遜色，繼與性感影后莎莉賽隆訂婚卻莫名流局後，西恩潘與《移動城市：致命引擎》女主角蕾拉喬治(Leila George)交往，女方足足小了他31歲，最近更被友人走漏風聲已秘密完婚，這是西恩潘第三度成為人夫。

西恩潘與蕾拉喬治於2016年陷入愛河，因兩人相差31歲，被笑稱是「父女戀」，然兩人卻穩定交往4年之久，日前被爆出秘密舉辦了婚禮， 《黑天鵝》、《隔離島》金獎製片麥克梅道佛(Mike Medavoy)夫妻似乎受邀參加，梅道佛夫人艾蓮娜(Irena)事後在IG貼出兩人鑽戒照寫下：「我們為蕾拉喬治、西恩潘感到開心，愛你們」，事情才曝了光，驚動媒體後，愛蓮娜的貼文已刪除。

事實上，這是西恩潘第三段婚姻，他前兩段婚姻也赫赫有名，1985年結婚的第一任老婆是天后瑪丹娜(Madonna)，卻因家暴疑雲導致結婚4年就破局，直到1996年他與《神力女超人》女星羅蘋萊特(Robin Wright)再婚，兩人生了一雙兒女，但婚姻卻仍是4年就不保，西恩潘又在2014年跟莎莉賽隆訂婚，但隔年莫名宣告解除婚約。

在揮別莎莉賽隆後，西恩潘於2016年邂逅美義混血女星蕾拉喬治，1992年出生的她，比西恩潘的大女兒狄倫還小1歲，也只比他小兒子大2歲，然31歲的年齡差似乎沒為這段戀情造成代溝，兩人相戀以來多次同框露面，感情一直很甜蜜，他還稱呼蕾拉是「我生命中的女孩」，如今終於把她娶回家。

(中時新聞網)