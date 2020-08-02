宜蘭縣消防局在今天（2日）上午10時許獲報，指蘇澳鎮粉鳥林漁港番仔寮口，有1名潛水客失聯，消防局已派遣特種大隊等人前往現場，並通知岸巡人員前往救援。

消防局表示，有4名自由潛水客自行搭船潛水，但其中一人失蹤未上岸，有釣客因此報案，岸巡也派遣船艇搜救。

(中時 )