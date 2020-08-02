台中市勞工大學今年度委由工會團體開辦勞工團體專班，包括「創意商品提袋實務班」等多門課程，5月推出「秒殺」爆滿，8月台中市總工會將開辦「頂尖業務人養成班」及「健康烘焙班」，都是職場最熱門專業課程。

勞工局指出，台中市勞工大學規畫的勞工團體專班，分別由台中市總工會、台中直轄市總工會及台灣勞工大聯盟工會承辦，凡年滿15歲，設籍台中市或工作地在台中市的本國籍在職勞工，均可報名參加。

今年4月起先後開辦的21門課程，大半已結訓或開課中，最後2門課程將於8月初開課，其中「頂尖業務人養成班」因應行銷世代，將從成功銷售的準備、人格特質解析及客戶類型與銷售手法等，傳授各種實務技巧，即日起受理報名，每小時收費50元，符合弱勢勞工補助資格者，學費全額補助。

勞工局長吳威志指出，勞工團體專班開辦課程多元而實用，例如台中市總工會先後開辦的「創意商品提袋實務」、「智慧型手機APP應用」等，符合技術升級領域，有助勞工提升職場競爭力。

台灣勞工大聯盟工會開辦的「居家時尚剪髮」與台中直轄市總工會開辦的「果凍花創意設計」，則提供勞工學習第二專長，無論居家或就業都相當實用。

(中時 )