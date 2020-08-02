前總統李登輝辭世，蔡英文總統今天表示，在李前總統領導國家的年代，台灣走過「寧靜革命」，告別威權，迎向民主、自由的生活。在許多外國人眼中，這是不可思議的民主奇蹟。我們要更珍惜台灣的民主生活，盡一切努力來捍衛它。

蔡英文今天在臉書貼出昨晚社群之夜「人蔘大邁進」的活動照片，並以「90秒的掌聲獻給李前總統」為題發文表示，現在的台灣人，能夠投票選出自己的總統，也能夠和總統近距離互動、交流，這些我們習慣的日常，都來自李登輝前總統的貢獻。

蔡英文指出，在李前總統領導國家的年代，台灣走過「寧靜革命」，告別了威權，迎向民主、自由的生活。在許多外國人眼中，這是不可思議的民主奇蹟。也因此，外國媒體常稱呼李前總統是「民主先生」。

她說，昨天晚上，社群之夜「人蔘大邁進」90秒的掌聲，是我們再一次向李前總統致敬。我們要更珍惜台灣的民主生活，盡一切努力來捍衛它。文末也標記「民主台灣有您永恆看顧」。

(中時 )