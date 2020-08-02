56歲顏姓男子上月連續在新北市板橋區文化路巷弄內偷竊女性內衣褲，民眾將行竊影片上傳至臉書社團呼籲民眾小心。（翻攝照片）

56歲顏姓男子上月連續在新北市板橋區文化路巷弄內偷竊女性內衣褲，民眾將行竊影片上傳至臉書社團呼籲民眾小心，顏嫌自知法網難逃，在家人勸說下1日主動向警方投案，他坦承犯案辯稱「一時好奇！」警訊後依竊盜罪函送法辦。

據悉，顏嫌平日遊手好閒、無業，上月徒步行經板橋區文化路某巷弄，他見四下無人隨機偷竊女性的內衣褲及衣物，被害人遭竊後相當氣憤在窗戶裝設監視器，顏嫌食髓知味隔天再度犯案，所有行竊過程都被監視器拍下。

被害人將行竊影片上傳臉書社團呼籲民眾小心，被害人痛罵，「晚上曬衣服晚上偷，白天曬衣服白天偷，光天化日還如此，大家要多多注意。」

警方獲報後調閱監視器掌握顏嫌身分，發現他四處行竊曾於泰山及五股等地犯案，顏嫌看到網路影片後自知法網難逃，在家人勸說下主動向警方投案，他供稱，偷竊都衣物都已經丟棄，因好奇心作祟才會隨機偷竊。警訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時 )