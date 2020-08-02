時代力量黨主席徐永明被檢方認定涉嫌貪汙，向法院聲請羈押，時代力量決議即日起停止徐永明職務。不過相較於時力前立委高潞以用因助理承攬政府標案，即被除名並失去不分區立委職務，也難怪也民眾酸時力，「這譴責的力道好像差很多喔」！

前時代力量立委高潞以用於2019年7月29日被爆料指出，經濟部年初公佈「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，合計400萬元，其中有兩個單位的創辦人及現在負責人，都是高潞以用前後任助理，分別是緋聞對象陳士章與現在主任陳恩澤。

另陳恩澤被周刊爆料於2019年年4月以「台灣原住民族人文關懷協會」的標案得標勞動部167.5萬元，且該標案就是高潞去年在衛環委員會主提的預算案，涉嫌未利益迴避再添一樁。

隨後時代力量黨中央紀律委員會2019年7月31日決議高潞以用即日起停權，並建請黨中央除名。2019年8月8日時力發出新聞稿指出，紀律委員會認定高潞案嚴重打擊黨政治形象與聲譽，前天做成決議將高潞除名。

時代力量2019年9月3日舉行仲裁委員會，維持決策委員會除名決議，高潞已喪失黨籍，遺缺將由台大教授鄭秀玲遞補。

反觀時代力量黨主席徐永明，是被檢方認定涉嫌貪汙，向法院聲請羈押，時代力量目前只有決議停權？難怪被網友酸「這譴責的力道好像差很多喔」、「可惜了，我還以為會咆哮一下」！

(中時新聞網)