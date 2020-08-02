模擬2020東京奧運對抗賽，從昨天開始登場，今天羽球場的女單賽事，世界球后戴資穎披掛上陣，不過因為國內少有女選手可以和她對抗，因此由男選手林家翾代表，兩人打了一場三局大戰，林家翾的速度給了小戴跟女選手對抗時很不一樣的經驗。

這場特殊的男女對抗，戴資穎21比19、18比21、21比11勝出，賽後笑說：「因為家翾要從負8分開始打，有想說他一開始會為了趕上分數加快速度，因為男女力道、速度有差，有好幾球都跟不上，後面分數接近後，家翾也有放慢速度，就比較跟得上。」

小戴補充，平常就有跟男生對練，就是想拉快速度，希望自己可跟得上，也因為必須一直追著球，直呼：「是蠻累人的比賽！」

能夠「單挑」球后，林家翾也很開心，「小戴也是我們學習、欣賞的球員，雖然她力量不如男選手，但是她隨機應變的速度很快，用技巧、變化及柔軟度來抗衡，真的很厲害。」

也因為要從負分開始追，林家翾坦言有壓力，「想說打那麼久我還是0分，真的很想趕快突破，我們也打出了想要的風格，加上又能有比賽來調適心態，很開心。」

(中時 )