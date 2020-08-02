桃園市議員王浩宇陷入罷免危機，罷王團隊1日在總部舉行記者會，力挺罷王的信義里長邱仁德指出，總部7月28日已送出3748份連署書給中選會，高過罷免一階門檻3154份，如果中選會要求補件，也隨時能補上7千份。網紅四叉貓昨在臉書提及有到誓師大會，有網友問他覺得罷免王浩宇會成功嗎？四叉貓則回應「我覺得等第二階段開始再評估比較準」。

罷免王浩宇團隊1日在總部舉行記者會，力挺罷王的信義里長邱仁德提及，未來將會有6到10個固定連署點，也會在不干擾交通、生活的狀況下，於賣場、廟口設置5到20個臨時連署點，增加民眾的便利性。他說，雖然第二階段的門檻為3萬1514份，但總部目標放在8萬份，一次達到最後投票階段的門檻。

四叉貓昨也在臉書貼出一張他到現場的照片，有網友問他覺得罷免王浩宇會成功嗎？四叉貓則回應「我覺得等第二階段開始再評估比較準」。此外，有網友問四叉貓現場人很多嗎？四叉貓回應「50人吧」！對此，有網友回應「好慘」、「現場人有點少啊」、「看來穩了」，但也有網友貼出現場照片並打臉表示「這樣50人，你算數有問題喔！下次誰還敢花錢找你去數人頭」。

(中時新聞網)