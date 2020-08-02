比利時工程師（案469）來台86天確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心至今仍朝境外感染方向調查，不願列為社區感染，但自從日本女學生從台灣返國後染疫開始，指揮中心就不斷在為所有離開台灣後染疫的個案進行撇清，因此國內專家就認為，中央之所以屢次在為國內感染進行撇清，就是始終不肯對邊境實施普篩所造成。

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，如果案469當初在境外就被檢測，那他就算是無症狀感染者我們也能找到，因此指揮中心應該要全面實施境外檢測，否則每次都要為每一個案耗時做這麼多接觸者調查。

另外，指揮中心昨天首度證實，國內核酸檢測（PCR）判定為陽性，標準是在CT值35以下，與國際大廠所建議的CT值38以下有所落差，陳秀熙認為，這中間的落差很可能會成為防疫破口。

陳秀熙說，比利時技師的PCR檢測CT值約在33～34之間，因此這很難說是非陽性，頂多說是弱陽性，但若依照台灣將CT值在35以上的標準來看，在台灣未實施境外普篩的情況下，就會成為防疫破口。

林口長庚醫院副院長邱政洵也認為，比利時工程師已入境2個多月，假設他真的如指揮中心所推測是在國外染病，那就更應該進行入境普篩，過去以檢疫為主，有症狀再篩的策略也該調整。

他說，雖然絕大部分從國外進來的旅客，若為感染者會在一個禮拜內出現症狀，但若是無症狀者躲過檢疫，又把他放出去就可能還是會有漏網之魚。

(中時 )