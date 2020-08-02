中央氣象局今（2日）清晨5時30分發布哈格比颱風海上颱風警報，中央災害應變中心上午10時許開設，今深夜至明（3日）白天將是哈格比颱風相對最接近台灣的時候，呼籲民眾防颱、防疫工作並重，民眾應提高警戒及落實各項防颱準備措施。

依據中央氣象局研判，哈格比颱風上午8時的中心位置在北緯22.5度，東經125.2度，即在鵝鑾鼻的東方約450公里海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西前進。

由於大氣及海洋條件仍有利颱風發展，預估未來強度有稍增強且暴風圈有略擴大的趨勢。根據風場分析資料，其暴風半徑東半象限約100公里，西半象限約 60 公里，平均半徑約為80公里。

中央災害應變中心指出，今深夜至明（3日）白天將是哈格比颱風相對最接近台灣的時候，隨著颱風接近，目前台灣東半部、西南部、基隆北海岸沿海及澎湖、馬祖已有長浪發生，明台灣附近各海面風浪也將明顯增大，請民眾避免前往海邊活動。

此外，暑假期間適逢大潮及颱風外圍氣流影響，2日起基隆北海岸、西南部（含小琉球）、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、馬祖易有長浪，交通部所屬風景管理區、內政部所屬國家公園、海洋委員會海巡署及地方政府加強宣導民眾儘量避免岸際、海上及登山活動。

(中時 )