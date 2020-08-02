在台灣有超過16000個罕見疾病家庭，超過250種以上的病類。因為疾病關係，許多罕病病友們無法像一般人一樣自由運動，甚至對一些行動不便的病友來說，出門就是一件很困難的事。今年適逢父親節，罕病基金會舉辦「第2屆罕病籃球體驗營」，特別安排罕爸們一同上場較勁，讓長期忙於工作與家庭的爸爸們，有個喘息與放鬆的機會。

原定這個活動是規劃在2月底的「世界罕病日」慶祝活動，但因為疫情關係延到8月份，也讓疫情稍稍趨緩的此刻，罕病家庭們能夠有一個放鬆紓壓的機會，從報名踴躍的情況就不難發現大家確實都悶壞了。1日活動當天，我們共邀請到22種病類，28個罕病家庭一同參與。

自2014年開始，罕病基金會每年舉辦不同類型的運動體驗營，包含籃球、棒球、足球等，透過趣味的競賽活動，讓罕病病友能在歡樂中學習，增長自信心。繼2016年開辦「第1屆罕病籃球體驗營」，暌違4年再次舉辦罕病籃球體驗營，邀請到近百位的罕病家庭一起來同樂。

台北城市科技大學教練傅姿伶現場指導罕病學員。(罕病基金會提供)

今年搭上父親節，有別於以往以病友體驗為主軸的體驗營活動，特別在活動競賽前，安排了罕爸們的「三分線PK賽」，時間內達到最高進球數即獲勝，讓平時辛勞的爸爸們也有大展身手的機會，度過一個難忘的父親節。

值得一提的是，主辦單位也特別邀請到去年剛加入台北城市科技大學，也是瓊斯盃中華白隊教練的傅姿伶，攜手長期關懷罕病的前職棒名將丈夫曹竣崵一起來到籃球體驗營，更首次邀請前台電女籃球員、現任台北市立大學助教張詩婕，以及WSBL台元前鋒卓敬，兩位新生代女籃好手現場傳授投籃傳球等高分秘訣。

4位女籃好手擔任小隊長，跟現場罕病家庭互相切磋球技，帶領大家一起玩出不同的趣味籃球，包含「30秒投籃賽」、「傳球接力賽」、「運球大挑戰」，最後並由曹竣崵、傅姿伶夫妻檔各自率隊進行「10對10籃球PK賽」。

(中時 )