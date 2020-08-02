新北農業處呼籲誘捕飛魚卵的草蓆應帶回岸上，勿隨意丟棄。（許家寧攝）

依漁業署規定，捕撈飛魚卵漁船應懸掛飛魚卵旗幟、指定碼頭卸漁。（許家寧攝）

外觀黃澄澄，有「海上黃金」之稱的飛魚卵，每年為漁民帶來豐厚收入，今年8月前採捕期已屆滿，新北市提醒18艘獲准出海捕撈漁船，應需懸掛飛魚卵旗幟，並至萬里、金山4處指定漁港卸貨、秤重，呼籲大量飛魚卵草蓆應回收，勿隨意丟棄海中。

北海岸北方的棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼海域為全台飛魚卵最大產地，每年5月起飛魚產卵季節，漁民利用飛魚習性，在海面上鋪滿提供飛魚產卵的草蓆，誘捕飛魚產卵，蔚為海上特別景觀，漁船到港後，漁民將新鮮魚卵將送往加工處理，成為饕客口中美食。

新北市農業局表示，飛魚卵捕撈期自5月15日起開始，自7月31日結束，總容許漁獲量為300公噸，依法漁船捕得飛魚卵後需於全國8處指定漁港卸貨，其中4處為新北市的萬里區的萬里、野柳漁港、金山區的磺港、富基漁港，提供漁民卸貨。

農業局長李玟表示，今年飛魚卵漁期屆滿，漁民應遵守禁止捕撈，維護飛魚卵資源永續利用，提醒業者須確實填報漁撈日誌及卸魚聲明，以利統計分析，有效掌握漁業資源，另外作業用之草蓆應攜回陸上處理，切勿隨意丟棄海中。

(中時 )