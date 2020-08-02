三眼怪迷照過來！「爪子打卡牆」必拍。（柯宗緯攝）

TOYS救援任務！化身牛仔套圈圈。（柯宗緯攝）

玩具總動員主題店販賣各式周邊商品，令人「童心」大發。（柯宗緯攝）

皮克斯經典動畫《玩具總動員》25周年環台，夏日玩具派對主題店近日在高雄夢時代登場，即日起至9月13日，打造戶外體驗區，「玩具派對闖關區」完成四大關卡還能將「30cm玩具總動員大玩偶」帶回家，更不可錯過7大必拍必玩區域，令人「童心」噴發。

7大必拍必玩攻略大公開，第一站玩轉摩天輪，打造3.5公尺「玩轉摩天輪」，車廂內有熊抱哥、抱抱龍、彈簧狗等探頭出來和粉絲們超可愛，胡迪、巴斯光年、火腿、鴨霸與兔崽子等角色。

第二站：oooh火箭！巨型販賣機、爪子打卡牆。三眼怪粉絲絕對會尖叫！3.2 公尺超大比薩星球火箭造型販賣機超可愛，4款「玩具總動員布偶罐」藏有穿上叉奇、胡迪、熊抱哥、胡迪等造型的「變裝三眼怪玩偶」旁邊還有滿滿的三眼怪和巨型惡爪子打卡牆。

第三站：百變造型派對！俏皮的蛋頭先生和蛋頭太太又把五官弄丟啦！粉絲可一起找回他們失落的五官，發揮創意拼貼出最逗趣可愛的表情造型，再跟蛋頭先生和蛋頭太太一起拍照打卡，就能獲得過關點數。

第四站：宇宙射擊場！向巴斯光年的射擊準度下戰帖！想和巴斯光年一起「飛向宇宙，浩瀚無垠」嗎？粉絲可要好好瞄準宇宙中的每一顆行星，只要將手中的5顆球通通精準投進洞裡，就能帥氣過關。

第五站：TOYS救援任務！讓你化身美國西部牛仔，想像自己仿若胡迪的帥氣英姿，看準前方的玩具們俐落套圈！每位粉絲都能有10個機會，只要套中4個，就能獲得過關點數。

第六站：玩具星球！一次看到太多可愛的玩具總動員角色們興奮到手止不住的發抖嗎？這關粉絲一定要莫急莫慌莫害怕，穩穩的把5顆球掉入三眼怪、火腿、蛋頭先生等嚴格看守的洞內，就可獲得過關點數！

第七站：1.7M超大鴨霸與兔崽子必拍！電影中每次開口都讓人捧腹大笑的鴨霸與兔崽子怎能錯過？最後一站一定要走進店內和170cm超巨型鴨霸與兔崽子玩偶一起拍拍照！《玩具總動員》夏日玩具派對主題店邀請粉絲擺出最俏皮可愛的姿勢，一起玩瘋夏日！

玩具總動員主題店也邀請大家一起動手做叉奇卡片送給最愛的爸爸！8／1-8／8活動期間，凡至北中南任一玩具總動員主題店購買「叉奇DIY組」（售價99元）就送小卡片（數量有限送完為止），一起寫上對爸爸的暖暖心意吧。

另外，凡於Facebook公開分享Miravivi官方粉絲團叉奇DIY組教學影片貼文並完成指定步驟，「抱抱龍角色大尺寸與迷你版地墊」、「叉奇圖案親子裝」、「玩具總動員系列叉奇圖樣硅藻土地墊和杯墊」三大獎抽回家，讓大小粉絲都能開心歡慶父親節！

尋找三眼怪不只三倍的可愛！8／1-8／31凡於全台3間玩具總動員主題店單筆消費滿2千元，即贈25週年限定「尋找三眼怪」刮刮卡乙張（數量有限，送完為止），只要刮中指定的三眼怪圖樣，就有機會將樂高積木、30cm大玩偶、比薩星球收納車、三眼怪冰冰樂等超值好禮帶回家；刮完好禮還能投入摸彩箱抽最終大獎「周大福Toy Story金飾」，總價值20萬。

(中時 )