◎太魯閣山海遊 覽峽谷訪步道

擁有「好山好水好空氣」的花蓮是現下炙手可熱的人氣旅遊地，尤其太魯閣國家公園從鬼斧神工般的峽谷、山林間的涼爽步道，到海岸線的絕景一應俱全，置身於峽谷間的太魯閣晶英酒店坐擁地利之便，將房客的太魯閣假期打造得更有意思，把上山、下海好看好玩的行程全網羅，更精心為房客在美麗景色中打造特別活動。

◎親子同樂 來葫蘆墩公園划獨木舟

台中也能划獨木舟，且免費！台中市運動局為改善豐原葫蘆墩公園軟埤仔溪水域的運動環境，特增設相關水上運動設備，在6月陸續完成，25日在軟埤仔溪水域舉辦獨木舟體驗營，輕艇委員會提供25艘讓民眾免費體驗，吸引上千親子參與，驚喜連連。

◎觀英仙座流星雨 福壽山追星秒殺

福壽山農場海拔超過2100公尺，視野寬廣，夜晚的天空滿天星斗，露營區更是無光害的最佳觀星地點。仲夏夜裡最受歡迎的英仙座流星雨極大值落在8月19至24日，預估每小時可達110顆流星，福壽山農場將推出星空導覽，邀請親子家庭上山追星，觀測驚人的流星量。

◎陶博館人氣打卡牆 台北樹蛙吸睛

人人都想成為網美、網帥，鶯歌陶瓷博物館搭上這股熱潮，邀請7位藝術家在館內打造7面以台灣動物為主題的「陶氣打卡牆」，無論中華白海豚、櫻花鉤吻鮭還是台北樹蛙，充滿童趣的裝置藝術， 讓每個人都能成為網紅。

◎變身觀光工廠 欣欣水泥吹文創風

台18線上的嘉義縣欣欣水泥轉型為觀光工廠昨天正式開幕營運，因地處阿里山入口處且對面就是愛情大草原，將為阿里山入口旅遊注入新活力，也是西部第1座、全台第2座水泥主題觀光工廠。

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(中時新聞網)