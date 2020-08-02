印度與大陸衝突持續升溫，雙方除了在邊境進行軍事較量以及印度封殺TikTok等大陸應用程式之後，傳印度接下來將瞄準大陸的孔子學院及相關組織，重新檢視印度高教和這些大陸機構之間的關係，同時印度情報單位也示警，大陸恐已滲透印度高等教育。

印度孔子學院。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times），在情報單位警告大陸對高等教育的影響加深後，印度教育部已經決定，在接下來一周重新檢視當地7間大學內所設立的大陸孔子學院，同時也計畫重新審視高等教育機構和大陸機構簽署的54項合作備忘錄（MOU）內容。

印度官員透露，將受到檢視的孔子學院包含孟買大學、韋洛爾理工大學（Vellore Institute of Technology）等7所高校內所設立的孔子學院。

報導指出，7月15日，印度情報機構向內政部次長高巴（Rajiv Gauba）匯報、並且針對大陸滲透印度通訊產業以及高等教育提出警告後，印度教育部遂決定重新檢視境內孔子學院。

目前尚不清楚在重新審視過後，印度政府將做出什麼決定，不過報導指出，印度教育部將詰問各大學、學院及機構，他們在和大陸各大學及最初推廣孔子學院、現已更名為大陸教育部中外語言交流合作中心的「漢辦」簽署合作備忘錄前，事前是否已獲得印度主管機關的同意。

除了7間孔子學院，印度官員接下來也將重新審查包括印度理工學院（Indian Institute of Technology，IIT）、印度國立理工學院（National Institutes of Technology，NIT）在內等高校和大陸頂尖學府簽署的研究合作、師生交流等合作備忘錄內容，這些高等教育機構約和大陸簽署30至54項合作備忘錄。

孔子學院由大陸教育部直接資助成立，主要目的是促進中華語言及文化發展，不過至今全球多個國家相繼批評孔子學院已淪為大陸的宣傳工具，包括加州大學戴維斯分校（UC Davis）等多間大學也已經關閉校內的孔子學院。

在雙方軍隊於邊境東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突後，印度與大陸之間的衝突就持續升溫，大陸解放軍日前傳出在邊境阿克賽欽地區（Aksai Chin）部署5萬兵力，印度隨後也傳出在東拉達克區部署約3.5萬部隊。

(中時新聞網)