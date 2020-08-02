國人最常吃的早餐中，哪一種最雷？一般人都認為，看起來油膩的最肥，不過營養師點出中西式早餐陷阱，提醒別小看看起來「不油不膩」的早餐對健康的影響，一餐熱量恐高達600大卡，不僅不夠營養，還讓肥胖上身！

《KingNet國家網路醫藥》報導，營養師高敏敏表示，中式早餐大部分都是高油、高熱量，其中最大地雷就是飯糰，因糯米升糖指數高，加上包了油炸的油條，容易導致肥胖，光是一顆飯糰的熱量就有600大卡，建議可將白米改成黑米，並把油條拿掉比較健康。此外，像是蘿蔔糕、煎餃、鍋貼、水煎包都是滿滿的「油加澱粉」也不推薦。

至於西式早餐中，最雷的應屬鐵板麵，因為主要成分是油麵加上勾芡的醬汁，以及大量的油脂，一份黑胡椒鐵板麵，約650大卡，不僅熱量超高，鈉含量也很驚人。她也提醒要注意三明治、漢堡裡夾的內容物，像是豬肉漢堡一個也有580大卡，建議盡量去掉美乃滋，不要挑選油炸過的食物及精緻澱粉類，多選擇蛋白質含量高、有蔬菜的食物，才能攝取足夠的營養及膳食纖維。

(中時新聞網)