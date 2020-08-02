直擊》年輕男警遭無照少年高速撞擊命危 第一視角畫面曝光

無照少年又來亂！新北樹林分局今(2日)接獲打架糾紛，楊姓員警騎機車勘查路上卻遭無照少年攔腰撞上。只見員警機車閃著警示燈，但卻突然從右側被大力撞上，員警整個人噴飛在地上翻滾多圏至對巷車道，安全帽與機車殘骸散落一地，場面相當驚悚。

據了解，新北市樹林分局樹林派出所21歲楊姓員警，今凌晨騎警用機車支援打架糾紛，鳴笛行經樹林大安路與俊英街口時，卻遭17歲張姓無照駕駛迎頭撞上。無照少年高速撞擊之下，楊姓員警摔飛數十公尺，頭部受到重創，當場失去生命跡象；而肇事的騎士則連人帶車一路滑到對面人行道。

緊急送醫後，醫生診斷被撞的楊姓員警不僅顱內出血、下頷骨粉碎性骨折、左鎖骨骨折以及四肢嚴重挫擦傷，目前仍在加護病房搶救中，待家屬及醫生討論開刀事宜；張姓少年則頭部撕裂傷，意識清楚無大礙，經檢測酒測值為0。全案仍待警方進一步釐清肇事原因。

(中時新聞網)