前總統李登輝於台北榮總逝世後，總統府於台北賓館設立追思會所，2日民進黨副秘書長林飛帆前往台北賓館追悼李前總統。他寫下「我輩台灣人必承接您遺志，讓台灣民主鞏固，讓台灣國家壯大，讓台灣人民幸福」。（鄧博仁攝)

前總統李登輝於台北榮總逝世後，總統府於台北賓館設立追思會所，2日大批民眾前往台北賓館追悼李前總統，人龍一度排到台北賓館大門口。（鄧博仁攝)

前總統李登輝於台北榮總逝世後，總統府於台北賓館設立追思會所，2日大批民眾前往台北賓館追悼李前總統，人龍一度排到台北賓館大門口。（鄧博仁攝)

前總統李登輝於台北榮總逝世後，總統府於台北賓館設立追思會所，2日大批民眾帶著鮮花前往台北賓館追悼李前總統，人龍一度排到台北賓館大門口。（鄧博仁攝)

前總統李登輝於台北榮總逝世後，總統府於台北賓館設立追思會所，曾是李登輝在台大農經系教過的第一屆學生，擔任過研考會主委的孫得雄（右），2日帶著一封親筆信函，放在追思會場李登輝照片前方，表達對老長官的無限追思之意。（鄧博仁攝)

前總統李登輝於台北榮總逝世後，總統府於台北賓館設立追思會所，2日民進黨副秘書長林飛帆前往台北賓館追悼李前總統。

林飛帆寫下「我輩台灣人必承接您遺志，讓台灣民主鞏固，讓台灣國家壯大，讓台灣人民幸福」。曾是李登輝在台大農經系教過的第一屆學生，擔任過研考會主委的孫得雄，帶著一封親筆信函，放在追思會場李登輝照片前方，表達對老長官的無限追思之意。

(中時 )