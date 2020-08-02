高雄巿體育會2日會員代表大會，通過改名為總會，並產生32席理監事。（曹明正攝）

成立逾60年的高雄巿體育會2日召開縣巿合併後第3屆會員代表大會，正式通過改名，「升格」為高雄巿體育總會，32席理監事同步改選，由高巿府運動發展局長前局長許文宗當選總會首位理事長。

高雄巿體育總會有32席理監事，包括25席理事、其中7席常務理事，7席監事、其中1席常務監事，另有99個單項委員會。

2日會員代表大會選出25席理事，包括許文宗、陳一中、許吉雄、黃昭安、蘇順三、吳文局、張健平、蔡沛縈、李愛月、吳易修、黃煥永、蔡義川、劉治寰、許峰銘、黃鐘龍、郭忠義、陳榮爐、周淑慧、洪定雄、吳銘通、黃泓凱、陳建銘、黃瑞明、曾雄立、李振邦。7席監事有沈煥瑤、陳全斌、鄭介銓、林立青、林家聰、林建佳、蔡俊賢。

當選高雄巿體育總會理事長的許文宗今年初從楠梓高中校長退休，後來被前高雄巿長韓國瑜延攬為運動發展局長，2日再當選為高雄體育界龍頭。

許文宗表示，當選總會理事長的開始就是責任的承擔，他推崇前理事長朱文慶多年來為體育界的付出，奠定高雄體壇非常良好的基礎。

卸任理事長朱文慶為縣巿合併前高雄巿體育會第8、第9屆理事長，任內完成合併高雄縣體育會，帶領高雄巿在全國運動會完成3連霸，這次再催生高雄巿體育會「升格」總會。卸任後將獲聘為名譽理事長。

高雄巿體育總會是六都中最後一個成立的總會，不過高雄巿體育總會因為不是新發起成立，而是延續原來的組織，通過改名而已，所以仍是縣巿合併後第3屆。

(中時 )