第60屆全國中小學科學展覽會，增設「博通大師國際獎」，成功國中陳芷儀獲選為備取代表。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

第60屆全國中小學科學展覽會成績日前揭曉，竹北市興隆國小獲生活與應用科學科第一名，今年賽會增設「博通大師國際獎」，遴選正取和備取各1名，成功國中陳芷儀獲選為備取代表。

縣長楊文科表示，新竹縣的科學教育有良好基礎，學生參加科展可激發對科學探究的興趣和獨立研究的潛能，從過程中培養團隊合作、實驗控制、運算思維、邏輯思考及問題除錯等能力，今年縣內比賽有166件，從眾多得獎作品中推薦6件參加全國賽。

縣府教育處指出，今年全國中小學科展參賽作品高達1萬3千件，經初、複賽後進入全國展覽會的作品有397件，日前在建國中學舉行為期一週的競賽，新竹縣拿到不錯的成績。

興隆國小榮獲國小組生活與應用科學科第一名，另獲國小組物理科團隊合作獎。自強國中在國中組數學科到第三名，東興國中在國中組生活與應用科學科得佳作，成功國中陳芷儀更榮獲博通獎的備取代表。

教育處指出，今年賽會增設一組特別獎「博通大師國際獎」，僅有國中一年級學生能報名參加，參賽選手必須全程以英語說明及詢答，正取者可獲得全額補助赴美國參加為期一週的博通大師國際營隊。

該獎項只遴選出正取和備取各一名，正取代表不克參加美國行程時，由備取代表遞補參加，成功國中陳芷儀獲選為備取代表，相當不容易！

(中時 )