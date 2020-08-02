民進黨立委蘇震清弊案纏身，府院黨鐵了心要開鍘蘇震清，綠營要召開廉政會議，最快明（3）日就會舉行，看蘇震清涉案情節深淺，不排除停權或除名。蘇震清雖然7月19日當選民進黨中常委，可是連續兩週的就職宣誓他都沒有辦法參加，傳出是蔡總統要幕僚全面阻擋，不讓蘇震清上任中常委，現在蘇震清被指控收賄2000萬，恐成貪汙立委。

前太流董事長李恆隆（2020.8.1）：「（你總共出了多少錢啊？）我沒有出半毛錢啊，（蘇震清的2千萬跟你有關嗎？）他…那個是借貸，他已經還了，（所有立委都跟你借錢？）沒有人跟我借錢。」

一下子說借2000萬給綠委蘇震清，一下子又說沒人向他借錢，前太平洋流通董事長李恆隆說法前後矛盾，再被檢方打臉。李恆隆堅稱「借貸」，但一共匯了六筆錢給蘇震清，金額超過2000萬。

民進黨中央黨部對於立委蘇震清涉賄一案相當震怒，廉政會議這兩、三天內就會召開，不排除最快就是8月3日星期一。民進黨表示，SOGO案進入司法偵辦程序，盼儘速釐清事實，毋枉毋縱，廉政會議將以最嚴厲標準檢視，最重將停權以上之處置。

民進黨廉政委員會主委邱駿彥：「應該這個案子會立案調查，不一定要等到他被起訴了，我們會看看他涉及的程度，（可能停權或者是除名嗎？）被聲押禁見或者情節重大的話，那有可能。」

綠營要開鍘弊案纏身的蘇震清，府院黨其實早有共識，時間拉回7月19日，民進黨全代會那天，蘇震清當選中常委，不過改選前夕，傳出蔡總統力勸蘇震清打消念頭，但蘇震清拒接小英電話，儘管蘇震清選贏了，可是7月22日的就職宣誓、7月29日的補就職宣誓，兩次他都沒能參加，傳聞是傳蔡總統要求核心幕僚全面力阻蘇震清上任。

誠美材案、印尼案、SOGO案，三大貪汙案都出現「阿忠」名字，民進黨要斷開蘇震清，這回是鐵了心。

(中時新聞網)