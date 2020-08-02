大批重型機車1日從台3線湧進橫山鄉和尖山鄉，橫山警分局為減少重機噪音問題，規畫攔檢取締勤務，晚上更結合環保局和監理站，針對車輛是否改裝和排氣管音量是否超標等進行取締，有些鄉民看到警方在酷熱天氣執勤，奉茶表達謝意。
橫山鄉長張志弘表示，重機族成群結隊走台3線經常超速行駛，有些車隊進內灣老街至尖石後山，飆車超車會對人車安全造成威脅，深夜製造噪音，更是不少鄉民的惡夢，希望透過警方的取締和宣導，讓鄉內台3線和120線等重要道路，營造優質的用路環境。
橫山分局長黃國師在台3線和周邊易肇事路段，規畫為期1週的攔檢取締勤務，並宣導騎士及在重機群組中，規勸車友行經橫山台3線路段，放慢行駛，以避免超速及產生噪音，確保行車及用路人安全。
橫山警分局表示，1日晚更結合環保局和監理站，針對車輛是否改裝和排氣管音量是否超標等進行取締，統計1日共勸導92輛重機，告發超速及改裝等違規74件。
這幾天白天艷陽酷曬，警方不分日夜投入交通整頓工作，讓鄉民看在眼裡，有些熱心鄉民發揮客家人好客傳統，奉茶給值勤員警解渴，甚至端出冰紅茶及西瓜汁表達謝意，給執勤員警打氣。
(中時 )
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