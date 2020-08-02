周海媚被封是最美滅絕師太。（中視提供）

周海媚被封是最美滅絕師太。（中視提供）

中視八點檔《倚天屠龍記》正在暑假熱播，勾起兒少族群對金庸武俠的熱愛，該劇分眾4-14歲收視達1.36，工作男女族群也有不錯收視，週二（4日）起晚間10點時段將上檔由鄧倫、楊紫、羅雲熙主演的《香蜜沉沉燼如霜》，巧的是，這兩部演員陣容剛好都有周海媚和陳鈺琪。

周海媚在《倚天屠龍記》飾演峨嵋派掌門滅絕師太，她透露當初戲約上門時，第一個反應就是拒絕，「因為（之前）演周芷若時，是大家心目中的經典，不想破壞大家的感覺。」後來與總導演蔣家駿聊戲，才讓她轉念，「導演說會幫我打造最美的滅絕師太。」加上她覺得這角色並非只是一個「狠女人」，她的內心有著傷心的經歷，「我演的時候，想呈現一個新的角度，她的仇恨是因為在心裡有一個解不開的結。」

周海媚在20幾歲時演周芷若，50幾歲時演滅絕師太，她覺得剛好都在適合的年齡去詮釋這兩個不同的角色，「隔了這麼多年再演，(心情)又驚又喜。」而她保養得宜，年屆中年卻仍風韻猶存，也難怪被封為最美一版的滅絕師太。至於周芷若和滅絕，哪一個人物跟她比較像，她率直地說都不像，但身為演員，熟讀劇本，自然都能演出角色的精隨。

在新版《倚天》飾演周芷若的年輕演員祝緒丹，對周海媚打從心底敬佩，因為在片場卡關時，周海媚會與她討論，還教她把劇本和小說結合，會有助還原角色，「我戲裡戲外都願意叫她師父，她給了我很大的信心。」

周海媚在《香蜜沉沉燼如霜》則飾演鄧倫的母后，算是個心狠手辣的角色，「我一直以來演的都是很溫順的，像個小兔子那樣，可憐巴巴被欺負，在《香蜜》這部，算已經過把癮了。」戲裡當媽，戲外周海媚上節目時提過，在20歲的時候，就不打算生孩子，因為當時看了很多國際新聞，很多地方都有戰爭，非洲國家還有飢荒，覺得生了小孩，如果不能好好保護，就不想讓小孩出來受苦。《香蜜沉沉燼如霜》預計8月4日起每週一至週四晚間10點在中視播出，週一至週五晚間8點則持續熱播《倚天屠龍記》。

(中時 )