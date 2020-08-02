遭陳男偷走的香油錢箱。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

陳男認罪後，還要求警方帶他到廟裡拜拜懺悔。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名31歲陳姓男子平時就有順手牽羊習慣，前科累累，他日前深夜獨自騎車潛入北門南鯤鯓代天府，竊走廟內文昌殿香油錢箱後逃逸，廟方翌晨發現報案，學甲警分局循線追查，前往陳男家中找人，並起出做案機車、衣物及贓款，他見事跡敗露坦承不諱，訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

學甲警方調查，陳男將機車車牌以膠帶黏貼後，在29日深夜11時許騎車前往南鯤鯓代天府，並侵入廟內，並刻意將口罩戴上，還狡猾的以竹棍將監視器撥開，最後將文昌殿內的香油錢箱抱走，再騎車到附近的八掌溪河堤，破壞箱子後拿出內裝的2萬4270元後返回家中。

學甲警分局受理報案後成立專案小組，調閱路口監視器，發現陳男在得手後即將膠帶拆下，交差比對時間與影像無誤，前往陳男家中找人，起初他矢口否認，警方出示證據後他只能認罪，並帶警方到河堤找回丟棄的香油錢箱，回程中並主動提出到南鯤鯓廟拜神懺悔。

據了解，陳男出自弱勢家庭，他因故無法工作，但卻四處偷竊，並供稱得手的金錢都交給父親貼補家用，在這之前也有鄰近地區廟宇受害，員警私下透露，陳男家庭更需要的是社福單位關切，以免未來鑄成大錯。

學甲警分局長甘炎民表示，警方將持續加強取締打擊各種犯罪型態，維護家園安全，讓民眾安心。

(中時 )